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Стало известно, почему россияне на одной должности могут иметь разные зарплаты

HR-эксперт Бухвалова назвала четыре причины разницы зарплат при одной должности

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Depositphotos

Основная причина, по которой россияне на одной должности получают разные зарплаты, заключается в разнице их квалификации и опыта. Об этом «Газете.Ru» сказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

«Даже если стаж работы одинаковый, необходимо учитывать его качество и специфику. Например, два сотрудника могут иметь аналогичный опыт, но один из них обладает узкой специализацией и разбирается в более сложных вещах, чем другой. Это значительно повышает его ценность для компании, поэтому такому работнику будут платить больше», — пояснила эксперт.

Она добавила, что уровень дохода зависит от текущей ситуации на рынке труда. В некоторых сферах может наблюдаться нехватка специалистов, что вынуждает компании повышать зарплаты для привлечения и удержания квалифицированных сотрудников. Таким образом, даже имея одинаковые должности, работники будут получать разные оклады, сказала Бухвалова.

Третья причина — умение вести переговоры о зарплате. Один сотрудник может быть более уверенным и настойчивым в своих требованиях, в то время как другой соглашается на меньший оклад, уточнила эксперт. По ее словам, некоторые работники могут проявлять большую инициативу и преданность делу по сравнению с другими коллегами. Участие в важных проектах или улучшение бизнес-процессов может послужить основанием для повышения зарплаты, рассказала специалист.

Четвертая причина — на уровень дохода влияют финансовые возможности компании. Одни работодатели могут поощрять своих сотрудников дополнительными премиями или бонусами, в то время как другие имеют более строгую систему оплаты труда, заключила Бухвалова.

По данным Сбера, средняя зарплата россиян превысила 89 тыс. рублей.

Ранее эксперт назвал три способа копить деньги с зарплаты.

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