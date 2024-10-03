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«Россети» готовы к кооперации с энергетиками Сербии для развития сетевого комплекса

В «Россетях» рассказали о возможных направлениях сотрудничества с Сербией

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Россети

«Россети» заявили о готовности объединить усилия с энергетиками Сербии для инновационного развития сетевого комплекса. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В ходе встречи главы «Россетей» Андрея Рюмина и министра горной промышленности и энергетики Сербии Дубравки Джедович-Ханданович в Белграде было отмечено, что в текущий момент энергетика проходит этап трансформации, так как появляются новые технологии и меняются запросы потребителей. Кроме того, обеспечение растущего спроса на электроэнергию и развитие цифровых сервисов стали актуальными задачами для всей отрасли.

Как подчеркнул Рюмин, для решения этих вопросов «Россети» укрепляют собственную научно-техническую базу и развивают отношения с проверенными временем партнерами. Также он рассказал о текущих приоритетах компании и опыте решения масштабных задач – электроснабжении Восточного полигона железных дорог и газопровода «Сила Сибири», присоединении к сети крупной генерации, создании межсистемных транзитов протяженностью в тысячу километров.

Также в Белграде стороны обсудили работу сетевых комплексов Сербии и России в условиях энергоперехода и изменения энергобаланса в сторону большей доли ВИЭ-генерации. Особое внимание было уделено перспективному развития. В частности, был представлен проект строительства в Санкт-Петербурге самой большой в мире высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока. Он должен быть завершен в ближайшее время.

В завершение встречи Рюмина с Дубравкой Джедович-Ханданович был рассмотрен вопрос подготовки высококвалифицированных кадров, что является еще одной важной задачей сегодня. В том числе обсуждалась возможность реализации совместных образовательных программ в онлайн и офлайн-форматах с использованием инфраструктуры «Россетей». У компании есть собственная сеть учебных центров из 30 лицензированных организаций, в которых ежегодно подготовку проходят около 150 тыс. человек.

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