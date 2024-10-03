Visa готовит революцию в мире цифровых платежей

Платежная система Visa анонсировала запуск новой платформы, которая позволит банкам выпускать стейблкоины и токенизированные депозиты. Об этом сообщает Bloomberg .

Продукт, получивший название Visa Tokenized Asset Platform (VTAP), предоставит банкам возможность «чеканить, сжигать и переводить» токены. Согласно заявлению компании, платформа находится на стадии тестирования и планируется к запуску в 2025 году.

«Visa находится на переднем крае цифровых платежей уже почти шестьдесят лет, и с введением VTAP мы снова задаем темп для индустрии», — заявила глобальный руководитель по инновациям и цифровым партнерствам Visa Ванесса Колелла.

Испанский банк BBVA уже тестирует платформу в течение года и планирует пилотный проект для избранных клиентов на блокчейне Ethereum в следующем году.

Стейблкоины и другие токены, обеспеченные фиатными валютами, набирают популярность. PayPal уже выпустил свой стейблкоин PYUSD, а Stripe позволяет продавцам принимать стейблкоины для онлайн-транзакций.

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