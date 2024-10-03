Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Visa готовит революцию в мире цифровых платежей

Банки смогут выпускать собственные стейблкоины с помощью Visa

close
AP

Платежная система Visa анонсировала запуск новой платформы, которая позволит банкам выпускать стейблкоины и токенизированные депозиты. Об этом сообщает Bloomberg .

Продукт, получивший название Visa Tokenized Asset Platform (VTAP), предоставит банкам возможность «чеканить, сжигать и переводить» токены. Согласно заявлению компании, платформа находится на стадии тестирования и планируется к запуску в 2025 году.

«Visa находится на переднем крае цифровых платежей уже почти шестьдесят лет, и с введением VTAP мы снова задаем темп для индустрии», — заявила глобальный руководитель по инновациям и цифровым партнерствам Visa Ванесса Колелла.

Испанский банк BBVA уже тестирует платформу в течение года и планирует пилотный проект для избранных клиентов на блокчейне Ethereum в следующем году.

Стейблкоины и другие токены, обеспеченные фиатными валютами, набирают популярность. PayPal уже выпустил свой стейблкоин PYUSD, а Stripe позволяет продавцам принимать стейблкоины для онлайн-транзакций.

До этого стало известно, что система SWIFT планирует объединить традиционные и цифровые финансы

Ранее в Киргизии озаботились переводами из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами