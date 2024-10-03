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Фицо обвинил ЕК в желании прекратить транзит нефти и газа с востока

Фицо: Еврокомиссия стремится прекратить транзит нефти и газа с востока на запад

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) пытается прекратить транзит нефти и газа с востока на запад. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

«Мы боремся с тем, что есть огромное давление от Европейской комиссии, чтобы ничего уже не шло по направлению с востока на запад», — отметил он.

В четверг Фицо заявил, что Словакия крайне заинтересована в продолжении поставок нефти и газа из России через Украину.

Также он сообщил, что в случае завершения конфликта на Украине во время его мандата, он приложит все усилия для восстановления «экономических и стандартных отношений с Россией».

Ранее названа сумма, потерянная Словакией из-за санкций ЕС против России.

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