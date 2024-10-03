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Туры в Турцию резко подешевели

АТОР: Турция в октябре стала дешевле на 10%

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Depositphotos

Средний чек тура в Турцию в октябре снизился на 10% по сравнению с сентябрем, до 208,2 тыс. рублей сообщает АТОР.

Такая сумма получилась из расчета при среднем количестве туристов в туре 2,35 человека и средней продолжительности отдыха в 8 ночей.

Основная доля бронирований приходится на курорты провинции Анталья — 85% от общего числа проданных турпакетов. Самыми популярными направлениями являются Аланья (27%) и Сиде (21,3%). Доля курортов Эгейского побережья составляет около 11%, на Стамбул приходится 3% продаж.

Доля заявок на путешествие с детьми в октябре выросла до 35,2% из-за школьных каникул, отмечают эксперты. При этом также увеличилась доля одиночных поездок — до 10,5% по сравнению с 9% месяцем ранее.

До этого были названы лучшие города России для отдыха с детьми осенью. Турагенты рекомендуют отправиться в Сочи, Калининград или Санкт-Петербург.

Ранее россиян предупредили о подорожании авиабилетов.

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