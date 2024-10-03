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Мировому спросу на газ предрекли резкий рост к 2050 году

Новак: спрос на газ в мире к 2050 году вырастет более чем на треть

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Bernadett Szabo/Reuters

Мировой спрос на газ к 2050-му может вырасти на 39% от значений прошлого года и достигнуть 5,7 трлн кубометров, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом он написал в своей колонке для журнала «Энергетическая политика».

Такому скачку потребления способствует массовый переход энергетики на этот вид топлива как наиболее экономически целесообразного варианта декарбонизации и развития газохимии, пояснил Новак.

Также вице-премьер предрек подорожание нефти на 9-10% к 2036 году за счет роста уровня автомобилизации в развивающихся странах.

До этого в Европе выразили интерес к поставкам российского газа и нефти через Украину. По словам премьер-министра Словакии, страна крайне заинтересована в сохранении транзитных маршрутов через украинскую территорию, несмотря на давление со стороны Европейской комиссии. Регулятор выступает против любых поставок из РФ в регион.

Ранее стало известно, насколько для ЕС подорожали нефтепродукты из-за санкций.

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