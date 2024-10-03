Аналитик отметил плюсы Казахстана для инвестиций

Вопрос сохранения денег на фоне высокой инфляции у россиян встает все более остро, полагает глава аналитического департамента Amarkets Артем Деев.

«И если высокие ставки по вкладам в прошлом году давали реальную доходность на фоне еще крепкого рубля, то в среднесрочной перспективе рубль будет только ослабевать. Наступает момент, когда проценты выше не будут, а рубль будет слабеть», — сказал он.

Аналитик считает, что Казахстан остается одним из направлений, куда россияне могут обратиться для хранения собственных средств, так как эта дружественная юрисдикция, которая имеет доступ к международным рынкам.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's впервые в истории Казахстана повысило кредитный рейтинг страны до Baa1 с прогнозом «Стабильный». Эксперты агентства положительно оценили работу по улучшению делового климата и привлечению инвестиций в страну. По их мнению, запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы может ускорить административные процессы.

По мнению аналитика, в Казахстане не прослеживается каких-либо ограничений, а перевести деньги на хранение в страну достаточно легко.

«В республике есть банки и брокерские компании, в которых нерезидент может открыть банковскую карту, счет или вклад как в местной валюте, так и в долларах/евро. Вклады застрахованы государством», — сказал эксперт.

По его словам, хранение денежных средств у казахстанских брокеров принесет неплохую валютную доходность, тем самым защитив деньги от высокой инфляции в РФ. К примеру, местные финансовые организации предлагают ставки для размещения долларов – до 7,5% годовых, и евро – до 5% годовых.

Еще одной положительной особенностью для вкладчиков он назвал наличие международной банковской карты, которой можно пользоваться по всему миру. Также есть возможность переводить деньги по номеру телефона и проводить транзакции онлайн.

Эксперт считает, что в случае ослабления курса рубля в России могут ввести ограничения на перевод денег за границу, обмен рублей на доллары или лимит на пополнение иностранных карт. В связи с этим он назвал хорошей альтернативой хранение денег в казахстанских банках, так как средства будут за границей, и их нельзя будет заблокировать. При этом аналитик посоветовал хранить сбережения в твердой валюте.