МЭА прогнозирует рост спроса на газ в Европе в 2025 году

Мировой спрос на природный газ достигнет рекордного уровня в 2025 году на фоне усиления конкуренции за сжиженный природный газ (СПГ) между Азией и Европой. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на заявление Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно отчету, опубликованному в четверг, Европе потребуется больше импорта СПГ в 2025 году, что приведет к ужесточению рынка и сужению ценовых спредов с Азией.

«Предложение природного газа остается фундаментально ограниченным, с неопределенностями, влияющими на перспективы 2025 года», — заявили в МЭА.

По прогнозам агентства, потребление газа в Европе может снизиться на 2% в этом году по сравнению с 2023 годом. Промышленный спрос восстановился, но остается ниже докризисного уровня, в то время как использование газа в энергетическом секторе продолжает снижаться из-за бума возобновляемых источников энергии. В 2025 году спрос на континенте может вырасти на 1%.

«Если поставки российского газа через Украину прекратятся в следующем году — базовый сценарий МЭА, поскольку соглашение о транзите топлива между Москвой и Киевом истекает в конце декабря, — Европе потребуется больше СПГ», — отмечает эксперт МЭА Джон Смит.

Мировое потребление газа достигнет рекорда в этом году, а затем продолжит расти в 2025 году. Азия останется основным драйвером роста.

До этого госэкспертиза одобрила создание «дальневосточного» маршрута поставок газа в КНР

Ранее Индия нарастила закупки нефти у России.