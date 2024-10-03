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Аналитик объяснил увеличение убытков «Газпрома»

Аналитик Юшков: «Газпром» пострадал от налогов на сверхприбыль

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Павел Львов/РИА Новости

Потери «Газпрома» можно объяснить списанием европейских активов и дополнительной налоговой нагрузкой. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«В 2023 году из отчетности компании списали предприятия группы, арестованные в Европе. Еще одной причиной финансовых потерь «Газпрома» стал налог на сверхприбыль — с компании списали порядка 600 млрд руб. в год», — пояснил Юшков.

Несмотря на рост чистого денежного потока от операционной деятельности, убыток обеспечили обесценивание нефинансовых активов и курсовая разница. В связи с этим «Газпром» добился снижения налогов и отмены надбавки к НДПИ, которая составляла 50 млрд руб. в месяц с 1 января 2023 года.

Юшков отметил, что в 2022 году «Газпром» заработал рекордные суммы из-за высоких цен на газ в Европе, достигавших нескольких тысяч долларов за тысячу кубометров. Тогда компания поставила в Европу 80 млрд кубометров газа.

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