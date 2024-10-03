Помощь Киеву от западных партнеров начнет уменьшаться. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ее слова приводит местный «24-й канал».

По словам министра, Киеву необходимо проводить свою кампанию по обеспечению экономической самодостаточности, а также развивать собственную оборонную промышленность.

Кроме того, в Киеве неоднократно подчеркивали, что Украина самостоятельно может покрывать только военные статьи бюджета, тогда как все остальные сферы финансируются за счет помощи союзников. При этом проблема наполняемости бюджета встает для украинских властей все острее.

Как пишет издание, западные союзники настойчиво рекомендуют Киеву искать больше источников для повышения способности к самофинансированию.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что западные страны в настоящее время пытаются найти повод, чтобы сократить финансовую помощь Украине. По информации журналистов, одной из таких стран является Германия.

13 сентября правительство Украины утвердило проект бюджета на грядущий год с дефицитом в 75%. Несмотря на этот показатель, в стране хотят увеличить зарплатный фонд чиновников.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят отобрать у пенсионеров-переселенцев $275 миллионов.