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Белоруссия вновь подняла цены на молочку для России

Минсельхозпрод Белоруссии повысил цены на экспорт молочки

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Александр Кряжев/РИА Новости

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии в очередной раз повысило минимальные экспортные цены на молочные продукты для российского рынка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства РБ.

Согласно постановлению от 1 октября 2024 года, с 3 октября вступают в силу новые ценовые ограничения.

Теперь минимальная цена на сыры нежирные и обезжиренные для плавления составляет ₽325 за килограмм (ранее ₽320), на сыры жирностью 45% и ниже — ₽435 (ранее ₽425), а на сыры жирностью выше 45% — ₽445 (ранее ₽430).

«Данное повышение цен является частью регулярной корректировки экспортной политики», — прокомментировал ситуацию представитель Минсельхозпрода Белоруссии.

Это уже одиннадцатое повышение минимальных цен на молочные продукты для экспорта в Россию с начала 2024 года. Предыдущие изменения вносились 12 сентября, 1, 16 и 23 августа, 16 и 12 июля, 22 июня, 2 и 12 апреля, а также 8 и 23 марта.

До этого аналитики выяснили стоимость яблочного пирога в разных регионах России.

Ранее в ФАС сообщили о проверке цен на продукты в крупнейших торговых сетях.

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