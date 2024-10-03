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Китай вырвался в лидеры по выходу на российский рынок

Китай в 2024 году стал лидером по числу регистраций компаний в России

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Китай в 2024 году захватил первенство по выходу на российский рынок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».

По итогам января — сентября доля китайского бизнеса в общем числе новых регистраций иностранных компаний в РФ достигла 34%. Для сравнения: в 2021-м показатель составлял всего 13%. Число ежемесячных регистраций компаний из КНР достигло порядка 200, что вчетверо превышает уровень трехлетней давности.

В результате китайские бизнесмены почти на треть обогнали белорусских предпринимателей, которые лидировали по выходу на российский рынок в 2023 году.

За первые полгода 2024-го в Россию пришли 15 новых зарубежных брендов. Половина из них — из Китая и Южной Кореи. Также открылось несколько магазинов новых брендов из Турции (Chakra и Mai Collection), Италии (Parpa и Rinascimento) и Германии (Casa Moda).

Ранее экономист назвал условие возвращения ушедших брендов в Россию.

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