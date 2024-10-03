Эксперт назвал пять нужных мер для «детского бюджета»

Для развития так называемого «детского бюджета» отдельная категория в федеральном бюджете, в 2025-2027 годы на нее выделено 10 трлн рублей нужно принять пять мер. Первая из них — формировать «детский бюджет» государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Это связано с тем, что выплаты пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, единовременного пособия при рождении ребенка, пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком играют значимую роль в социальной поддержке семей с детьми, но практически полностью остаются без внимания в «детском бюджете» на федеральном уровне. Это связано с тем, что «детский бюджет» на федеральном уровне формируется только в рамках федерального бюджета. И в него попадают средства лишь по некоторым основаниям, обусловливающим предоставление трансфертов бюджету Социального фонда России», — пояснил Балынин.

Он уточнил, что в объеме расходов на эти основания приходится менее 10% от общего объема денег, направляемых Соцфондом.

Вторая мера — формирование отдельного приложения, посвященного «детскому бюджету», к федеральным законам о федеральном бюджете и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Балынин сказал, что сейчас такая практика существует на региональном уровне.

Третья мера— ежегодное создание аналитического документа по «детскому бюджету» с включением в него данных по всем бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

Четвертая мера — практика выделения средств, направляемых на профилактику и лечение детей в рамках обязательного медицинского страхования. Для формирования таких данных потребуется взаимодействие федеральных и региональных органов власти, уточнил экономист.

Пятая мера — в рамках «детского бюджета» уделить внимание подсчету объема средств, выпадающих из доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации из-за налоговых вычетов (которые, в частности, вырастут с 1 января 2025 года) и льгот. Благодаря этим налоговым преференциям у граждан остается в распоряжении больше средств, уточнил Балынин.

В 2025-2027 годы «детский бюджет» связан с реализацией 16 государственных программ Российской Федерации. Свыше 60% «детского бюджета» направят на госпрограмму «Социальная поддержка граждан». В частности, основная доля расходов «детского бюджета» на федеральном уровне будет приходиться на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (свыше 1,4 трлн рублей ежегодно), предоставление семейного капитала (500-600 млрд рублей ежегодно). Балынин назвал практику формирования «детского бюджета» очень верной, так как крайне важно обеспечивать высокую приоритетность расходов на поддержку семей с детьми.

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

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