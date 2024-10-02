В ОПЕК опровергли публикацию WSJ с прогнозами о ценах на нефть

Информация The Wall Street Journal о том, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман якобы предупредил о возможном падении цены нефти необоснованны. Об этом говорится в заявлении ОПЕК, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

В организации подчеркнули, что никакой видеовстречи ОПЕК+ на прошлой неделе, о котором пишет американское издание, не было.

«Сомнительные утверждения, связанные с анонимными источниками, не имеют никакого доверия и полностью сфабрикованы», - заявили в ОПЕК.

По данным организации, статья, опубликованная в солидном издании не только лишена журналистской этики и профессионализма, но и демонстрирует вопиющее неуважение к министрам стран ОПЕК+.

В среду, 2 октября, газета предсказала ценам на нефть резкое падение. По данным The Wall Street Journal, стоимость топлива может опуститься до $50 за баррель, если страны ОПЕК+ не будут придерживаться согласованных лимитов добычи. Издание сослалось на слова министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда.

Ранее газ в Европе подорожал после удара Ирана по Израилю.