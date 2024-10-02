Суд в РФ арестовал счета двух американских банков

Арбитражный суд Московской области арестовал денежные средства в размере около $372 млн на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Об этом сообщает РИА Новости.

Генпрокуратура РФ ранее попросила суд принять обеспечительные меры и арестовать все денежные средства Bank of New York Mellon, которые находятся на счетах в АО КБ «Ситибанк», а также все денежные средства JP Morgan Chase Bank, находящиеся на счетах в ООО КБ «Дж. Морган Банк Интернешнл».

Надзорное ведомство потребовало взыскать 34,7 млрд рублей с двух госорганов Украины, одного госпредприятия этой страны и двух данных американских банков.

1 октября стало известно, что Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Московской области к Совету национальной безопасности и обороны Украины, украинскому Национальному банку, государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», а также Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.

Ранее Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн рублей.