Американская компания хочет прекратить охрану бренда Helix в РФ

Johnson & Johnson намерена отсудить у российской компании «Хеликс» торговую марку Helix. Об этом пишет издание RB.RU, со ссылкой на данные суда.

Американский производитель подал иск в Суд по интеллектуальным правам РФ с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Helix в России для товаров 5-го и 10-го классов МКТУ.

Суд оставил дело без движения до 21 октября, запросив у Johnson & Johnson легализованные в РФ документы о регистрации юрлица. Права «Хеликс» на товарный знак Helix действуют до 13 мая 2034 года.

В сентябре Johnson & Johnson заявила об усилении бизнес-подразделения медицинских технологий, что затронет партнеров в России и СНГ. После начала СВО компания приостановила поставки в РФ товаров личной гигиены, но планировала продолжить экспорт медикаментов и медоборудования.

«Johnson & Johnson может получить бренд, если докажет намерение запустить производство под ним в России и предпримет определенные действия. Однако в 2022 году компания заявляла о сворачивании деятельности в РФ, поэтому это условие она вряд ли выполнит», — прокомментировала основатель патентного бюро «Изибренд» Ольга Бондарева.

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