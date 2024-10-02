Эксперт оценил риски для газового рынка из-за конфликта Израиля и Ирана

Риски для мирового газового рынка из-за ирано-израильского конфликта невелики, считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Его слова приводит ТАСС.

«Пока что риск ущерба для газового рынка заметно меньше риска ущерба для нефтяного рынка, что видно и по котировкам», — отметил эксперт.

Объемы добычи газа в Израиле небольшие, порядка 25 млрд кубометров в год. Почти половина этого газа экспортируется в Египет и Иорданию. Иран, в свою очередь, производит больше топлива, однако основные поставки идут на внутренний рынок страны. В масштабах мирового рынка газа, выпадание этих объемов будет практически незаметно, рассуждает Кауфман.

Основным риском для Ближневосточного региона остается возможность перекрытия Ираном Ормузского пролива, через который проходят все поставки сжиженного природного газа из Катара. Последний является вторым крупнейшим экспортером СПГ в мире. Однако подобное решение, по словам аналитика, было бы для Тегерана «политическим самоубийством», поэтому такой сценарий все еще кажется маловероятным.

Накануне Иран нанес массированный ракетный удар на Израиль.

Ранее газ в Европе подорожал на 3%.