В ЦБ признали, что поднимать ключевую ставку надо было раньше

Данные по инфляции в стране показывают, что Банку России следовало раньше начать повышать ключевую ставку, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. Его слова приводит ТАСС.

«То, что инфляция до сих пор не 4%, показывает, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее», — сказал он.

Заботкин напомнил, что изменения ключевой ставки влияют на инфляцию со значительным запозданием. Эффект от решений регулятора прошлой осени и начала текущего года наступил только сейчас, отметил зампред.

Центробанк РФ держал ключевую ставку на уровне 16% годовых с декабря 2023-го по июнь 2024-го. На июльском заседании регулятор повысил ставку разом на 200 базисных пунктов, до 18% годовых. В сентябре ставка выросла до 19%. ЦБ не исключает дальнейшего повышения на ближайшем заседании, которое назначено на 25 октября.

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