Эксперт раскрыл изъяны в подсчете средней зарплаты россиян

Методика подсчета средней зарплаты, используемая Росстатом и Минэкономразвития, не учитывает доходы значительной части работающего населения России. Об этом URA.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«Определяется общий фонд оплаты труда до вычета НДФЛ всех организаций — юридических лиц и делится на общее количество работников этих организаций. У этого метода есть особенности. Он не учитывает трудовые доходы индивидуальных предпринимателей, нанимаемых ими работников, а также самозанятых и работающих в теневом секторе экономики», — пояснил Ляшок.

Эксперт отметил, что данный подход не позволяет оценить неравенство в заработных платах между разными группами работников. Это может объяснять расхождение между официальными прогнозами и реальным ощущением роста доходов у населения.

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