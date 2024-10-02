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ФАС не согласовала закон о работе маркетплейсов и агрегаторов

ФАС: закон о работе агрегаторов и маркетплейсов нуждается в доработке

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации», который должен будет регулировать работу маркетплейсов, агрегаторов такси и ряда других платформ, не прошел согласование у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Как пишет РБК, у службы возникли сразу 40 претензий к положениям проекта.

Так, по мнению ФАС, законопроект может создать коллизии норм. В качестве примера служба приводит введения понятия «крупная посредническая платформа» — на такие платформы будут накладывать дополнительные требования.

При этом критерием изменения статуса платформы предлагается считать ежедневное число ее пользователей. В ФАС считают, что итогом принятия такого положения может стать то, что статус платформы будет меняться каждые сутки. Кроме того, это создаст определенные проблемы для разрешения вопросов в судебном порядке.

Помимо этого, ФАС раскритиковала положение, согласно которому партнер агрегатора такси сможет отказываться от заказов «без принятия к нему мер ответственности». Служба считает, что это подорвет бизнес-модель агрегаторов, которые пользуются рейтинговой системой для водителей.

В августе сообщалось, что согласно новому законопроекту, министерство промышленности и торговли Российской Федерации хочет приравнять маркетплейсы к торговым сетям, а также запретить им привлекать к работе самозанятых.

Ранее стало известно, что в России хотят обязать маркетплейсы указывать наличие маркировки товаров.

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