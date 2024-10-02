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Эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Аналитик Буйволов: доллар будет стоить 94 рубля на будущей неделе

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Depositphotos

На следующей неделе курс юаня составит 13-13,4 рубля. Доллар будет стоить 92-94 рубля, а евро — 102-104 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Мы ожидаем стабилизации курсов валют. Не исключено эпизодическое укрепление рубля к нижним границам указанных диапазонов. Во-первых, с учетом сентябрьского спада цен на нефть весьма вероятно, что регулятор нарастит ежедневный объем продаж валюты на рынке в рамках бюджетного правила. В сентябре нетто-продажи валюты были почти обнулены. Во-вторых, сценарий эскалации на Ближнем Востоке – это прежде всего сценарий роста цен на энергоносители, а значит, опосредованной поддержки рублевых активов», — пояснил Буйволов.

По его словам, при этом текущая реакция нефтяных цен на эскалацию в регионе пока кажется умеренной, то есть рынки не сильно верят в возможность более масштабного конфликта. Тем не менее геополитические риски явно стали выше, и, к примеру, если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, через который каждый день проходит пятая часть мировых поставок нефти, котировки сырья могут резко дойти до $90-100 или даже больше, оценил аналитик. Наконец, чисто технически инвалюты могут немного «остыть» после затяжного роста, предположил Буйволов.

Он добавил, что влияние ключевой ставки ЦБ является не одномоментным, а накопительным: эффект от повышения ставки для рубля может выражаться через месяц-два, то есть основную поддержку со стороны монетарного фактора рубль может получать в конце осени — начале зимы. При этом жесткая денежно-кредитной политика, вероятнее всего, позволит лишь сдерживать плавное ослабление рубля, которое будет развиваться на фоне активного восстановления импорта и сдержанной динамики экспорта, заключил Буйволов.

Сейчас доллар на внебиржевом рынке стоит 94,56 рубля, евро — 104,75 рубля. Юань на Мосбирже торгуется на уровне 13,34 рубля (данные на 11:08 мск 2 октября).

Ранее была названа сумма наличных, которую нужно носить с собой.

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