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Россия вошла в топ-4 крупнейших производителей мяса

Мишустин: Россия заняла четвертое место в мире по производству мяса

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Россия вышла на четвертое место в мире по производству мяса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире», — сказал он.

Мишустин также добавил, что в текущем году в России выполнены показатели по большинству основных продуктов в сфере сельского хозяйства.

По итогам августа Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав половину государств «Большой двадцатки». Так, на среднюю зарплату россиянина можно приобрести 161 кг мяса. Лидирующие позиции в рейтинге заняли страны Персидского залива. Больше всего мяса на среднюю зарплату можно купить в Катаре — 391 кг. Далее идут ОАЭ — 336 кг и Кувейт 295 кг. Самое недоступное мясо в мире на Кубе: на одну месячную зарплату можно купить всего 3 кг мяса.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже есть рыбу.

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