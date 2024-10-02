В России хотят изменить допустимые нормы пестицидов в чае

Ассоциация «Росчайкофе» предложила пересмотреть нормативные стандарты использования пестицидов при производстве чая. Об этом пишет газета «Известия».

Как рассказал изданию глава ассоциации Рамаз Чантурия, соответствующее обращение было направлено в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. В «Росчайкофе» ожидают, что нормативная база пестицидов в РФ, которая не обновлялась много лет, «будет гармонизирована с той, что действуют на мировом чайном рынке».

По словам Чантурии, почти 100% чайного сырья сегодня импортируется из-за рубежа, а пестициды применяются во всех государствах, выращивающих чай.

Глава «Росчайкофе» отметил, что, как правило, используемые препараты нормированы как в странах-производителях, так и во многих государствах-потребителях. Таким образом, существует международные стандарты, применяемые по всему глобальному рынку. В Госдуме при этом считают, что бизнес может предлагать внесение изменений по пестицидам из желания уйти от ответственности и дополнительных проверок.

В начале сентября Чантурия заявлял, что в ближайшее время отпускные цены на кофе и чай могут заметно вырасти, поскольку на фоне подорожания сырья, проблем с логистикой и кредитованием бизнеса выросла себестоимость. Глава «Росчайкофе» также предупреждал, что падение экспорта кофе робуста из Вьетнама повлияет на весь мировой рынок, в том числе и на российский, повысив цены.

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