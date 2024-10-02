Россиянам дали советы по покупке мебели

Цены на мебель не имеют прямой зависимости от времени года, в отличие от одежды. Они больше зависят от стоимости комплектующих. Поэтому ждать распродаж и откладывать покупку мебели «на потом» при необходимости смены обстановки нет смысла. Об этом «Газете.Ru» сказал президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков.

По его словам, до 2019 года наблюдалась определенная сезонность в продажах мебели — весна и начало лета считались низким сезоном, с постепенным ростом спроса к концу лета. Пик продаж приходился на октябрь, затем следовал небольшой спад и новый подъем перед Новым годом.

«Однако данная сезонность влияет не на цены, а на удобство покупки. В низкий сезон в магазинах меньше покупателей, и консультанты могут уделить вам больше внимания. Мебельные компании редко заранее анонсируют распродажи, и не все их устраивают. Скидки могут появляться спонтанно и не охватывать весь ассортимент. Кроме того, успешные модели, пользующиеся спросом, редко участвуют в акциях. Распродаются обычно неудачные модели, которые не стали популярными, чтобы освободить место для новой коллекции», — пояснил эксперт.

Он добавил, что россияне могут сэкономить, сравнив цены в интернет-магазинах и розничных салонах, хотя тут нет однозначного правила. Шестаков сказал, что онлайн-площадки часто предлагают товары на 5–10% дешевле за счет отсутствия затрат на содержание торговых залов. Однако в интернете сложнее оценить качество и удобство мебели, без возможности ее протестировать, уточнил эксперт. Поэтому дорогую мебель только рекламируют онлайн, но продают ее в салоне, после личного осмотра покупателем, сказал Шестаков. По его словам, если магазин продает товары одновременно онлайн и офлайн, стоит сравнить цены и купить там, где дешевле. Впрочем, некоторые бренды придерживаются единой ценовой политики, чтобы не создавать конкуренцию между каналами продаж, отметил эксперт.

Он посоветовал обращать внимание на репутацию производителя мебели, а не только на цену и призвал покупать товары только у известных компаний.

По данным компании «Кухонный двор», за первые четыре месяца 2024 года цены на кухни в России выросли в среднем на 10% относительно аналогичного периода 2023 года.

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