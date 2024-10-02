У россиян, берущих займы под залог машины, заметно выросли доходы

По итогам января — июня 2024 года доходы россиян, которые берут займы под залог машины, выросли на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом говорится в исследовании финтех-сервиса CarMoney (есть у «Газеты.Ru»).

Средний доход такого заемщика за первое полугодие этого года составил 145,6 тыс. рублей в месяц против 116,7 тыс. рублей в месяц в 2023-м. Динамика роста доходов заемщиков также ускорилась за последний год — почти 25% в этом году против 7,6% в прошлом.

Доходы заемщиков в текущем году росли быстрее, чем средняя сумма выдачи по автозаймам и ежемесячный платеж по займу. Так, средняя сумма займа, выданного россиянину под залог автомобиля, в январе — июне этого года составила 361,9 тыс. рублей (+17,5% за год). Средний платеж по автозайму за год увеличился на 21% и достиг 26,7 тыс. рублей. Размер выплаты по автозайму в этом году составил 18,3% от среднемесячного дохода заемщика, годом ранее он достигал 18,9% от его дохода.

Средняя стоимость залогового автомобиля за год выросла почти на 14% и превысила 1 млн рублей. Чем больше стоимость автомобиля, который заемщик предоставляет в обеспечение по займу, тем выше сумма одобренного ему автозайма. В среднем, стоимость залогового автомобиля более чем в два раза превышает величину займа.

«По мере роста доходов заемщиков обеспеченные займы становятся для них более доступными. Как правило, такие займы востребованы у клиентов с проблемной кредитной историей и многочисленными микрозаймами, взятыми по более высокой ставке. Заем под залог автомобиля помогает заменить несколько дорогих беззалоговых займов на один обеспеченный транспортным средством, при этом сам автомобиль остается в полном распоряжении владельца», — отметила коммерческий директор финтех-сервиса CarMoney Татьяна Благовещенская.

Компания в сентябре проанализировала данные более 30 тыс. оформленных в России автозалогов.

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