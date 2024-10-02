Эксперт рассказал, как заработать с помощью ИИ

Первый способ заработать с помощью искусственного интеллекта (ИИ) — использовать его для написания текстов, материалов для соцсетей, рекламных постов. Такая работа стоит 700 рублей в час, рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Второй способ — генерация изображений (логотипов, иллюстраций для социальных сетей). За один заказ можно брать 500 рублей. Третий способ — использовать ИИ для обработки фото и видео. Это может пригодиться для улучшения качества изображений в социальных сетях интернет-магазинов. Для заработка необходимо понимание функций нейросетей, знание английского языка. Заработок составит также 500 рублей за услугу», — отметил экономист.

Четвертый способ — создание презентаций с помощью ИИ: подбор материалов, генерация отдельных слайдов и графиков. По словам Щербаченко, для заработка необходимо уметь логически мыслить, иметь аналитические знания, связывать информацию и дорабатывать материалы после их генерации ИИ. По словам эксперта, можно заработать от 1 тыс. рублей за качественную презентацию.

Пятый способ — создание чат-бота. Эксперт сказал, что для разработки чат-ботов необходимы знания в языке программирования Python, а также доступ к Plus-версии ChatGPT. Щербаченко уточнил, что можно получить более 1 тыс. рублей за простой чат-бот.

По данным газеты «Коммерсантъ», из-за повышения популярности генеративных нейросетей упало как количество вакансий на должности копирайтера и редактора, так и сумма предлагаемой им зарплаты.

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