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Погрузка на сети РЖД показала самое большое снижение с начала года

Погрузка на сети РЖД в сентябре снизилась на 6,3% с начала года

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Shutterstock/JetKat

Погрузка на сети «Российских железных дорог» (РЖД) в сентябре сократилась до самого низкого уровня с начала 2024 года. Об этом сообщается на сайте холдинга.

По оперативным данным компании, погрузка на сети РЖД в сентябре текущего года составила 94,5 млн тонн, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за прошлый месяц уменьшился на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 198,9 млрд тарифных тонно-км.

Согласно сообщению, за январь - сентябрь 2024 года погрузка составила 889,7 млн тонн, что на 4% меньше, чем годом ранее. Больше всего железными дорогами было погружено каменного угля — 247,3 млн тонн, кокса — 9 млн тонн, а также нефти и нефтепродуктов — 155,6 млн тонн.

В апреле стало известно, что погрузка на железных дорогах РФ в первом квартале 2024 года снизилась на 3,2%. Основные потери пришлись на перевозку угля на экспорт и строительных грузов внутри страны. Из 9,7 млн тонн общих потерь 8,7 млн были недогружены на южном направлении.

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