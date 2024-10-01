Банк России изучит переводы граждан в криптовалюте

Банк России изучит криптовалютные операции граждан за полгода. Об этом говорится в опубликованной регулятором программе обследований финансовых рынков.

В IV квартале 2024 года и I квартале 2025 года 19 кредитных организаций предоставят ЦБ информацию о трансграничных переводах физлиц, связанных с покупкой и продажей цифровых активов. В списке участников обследования — МТС-Банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, Банк «Союз», ЮниКредит Банк и другие.

Целью сбора данных является выявление и оценка объемов операций с криптоактивами в общем потоке международных денежных переводов россиян. Регулятор запросит у банков информацию о способах перевода, платежных системах, сторонах сделок и кодах стран их банков.

Банки идентифицируют криптовалютные транзакции по кодам и данным о контрагентах, особенно при отправке средств на биржи. Однако эксперты сомневаются в точности будущих результатов, так как не все операции проходят через централизованные площадки.

Несмотря на отсутствие четкого регулирования, криптовалюты широко используются в России. В 2024 году страна заняла седьмое место в глобальном рейтинге принятия цифровых активов. По данным компании «Шард», криптовалютный оборот в РФ за первое полугодие 2024 года достиг 2,3 трлн руб.

Регулятор исключает использование криптовалют внутри страны, но готовится запустить эксперимент по проведению трансграничных криптоплатежей до конца 2024 года.

Ранее была раскрыта дата начала полноценного использования цифрового рубля