В Госдуме РФ допустили индексацию пенсий на 7,3%

Российское руководство может проиндексировать регулярные денежные выплаты, полагающиеся пенсионерам, с 1 января 2025 года. Об этом рассказала член комитета Государственной думы РФ по социальной политике Светлана Бессараб, передает РИА Новости.

«В соответствии с проектом закона о бюджете пенсионного и социального фондов, в 2025 году предлагается провести индексацию страховых пенсий <...> на 7,3%», — пояснила парламентарий.

Она подчеркнула, что власти запланировали проиндексировать пособия как неработающих пенсионеров, так и трудоустроенных.

Как сказала депутат, некоторым пенсионерам начислят повышенные выплаты уже в декабре текущего года. Речь идет о пособиях за праздничные дни в январе 2025 года.

Также, по словам Бессараб, с 2026 года в стране могут начать индексировать пенсии по два раза — с 1 февраля и с 1 апреля.

1 октября в РФ проиндексировали пенсии бывших военнослужащих и заработные платы сотрудников бюджетных учреждений на 5,1%. Кроме того, власти распорядились увеличить выплаты для граждан, которые в сентябре отметили 80-летие.

Ранее россиянам рассказали, кто в РФ обладает правом досрочного выхода на пенсию.