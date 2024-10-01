Нефть и золото дорожают на фоне угрозы удара Ирана по Израилю

Цены на нефть и золото резко выросли на фоне сообщений о возможном ракетном ударе Ирана по Израилю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,84% — до $73,74 за баррель. При этом цена декабрьских фьючерсов на золото на Чикагской товарной бирже (CME) поднялась на 1,24% — до $2692,4 за унцию.

«У США есть данные о подготовке Ираном удара по Израилю, который планируется нанести в ближайшее время с помощью баллистических ракет», — сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителей администрации президента США.

Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась за последнюю неделю после того, как Израиль нанес серию авиаударов по позициям поддерживаемой Ираном группировки «Хезболла».

«Если Иран атакует и причинит ущерб, цикл эскалации может быстро усилиться, что приведет к устойчивому и даже возрастающему геополитическому риску», — заявил президент Rapidan Energy Боб Макнелли.

До этого стало известно, что израильских ЦАХАЛ пока не видит признаков подготовки Ирана к удару по Израилю.

Ранее в Россию хлынули туристы из Ирана.