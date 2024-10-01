Конкуренты начали вытеснять Red Bull и Monster с рынка

Доля Red Bull и Monster на рынке США за последние годы заметно сократилась. Производители энергетиков теряют позиции на фоне обострения конкуренции, пишет Bloomberg.

Доля рынка Red Bull в Соединенных Штатах по итогам 2023-го упала ниже 36% с почти 40% двумя годами ранее. Monster пострадал сильнее: доля энергетика на американском рынке сократилась с более чем 42% до 35% за тот же период. Конкуренцию гигантам навязывают новые игроки, среди которых Celsius.

49% Red Bull принадлежит Марку Матещицу. В 2024 году Forbes включил предпринимателя в топ-10 богатейших наследников мира. Состояние Матещица оценивается в $39,6 млрд. Первое место в рейтинге занял индийский бизнесмен Мукеш Амбани. Его империя охватывает нефтехимическую, нефтегазовую, телекоммуникационную отрасли и розничную торговлю, а состояние оценивается в $116 млрд.

Ранее в России приняли закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.