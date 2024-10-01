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Россия резко сократила поставки зерна за рубеж

Экспорт российского зерна в сентябре снизился на четверть

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Кирилл Брага/РИА Новости

Россия в сентябре сократила поставки зерна за рубеж на четверть, до 5,76 млн тонн. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Российского зернового союза.

Число экспортируемых зерновых и зернобобовых культур снизилось до восьми видов. Раньше РФ поставляла на внешний рынок 29 видов культур, отметила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

Отгрузки пшеницы по итогам первого месяца осени упали на 16% и составили 5,286 млн тонн. Экспорт ячменя сократился до 340 тыс. тонн против 1,104 млн тонн годом ранее, кукурузы — до 133 тыс. тонн против 285,4 тыс. тонн.

Кроме того, заметно сузилась география поставок российского зерна. В этом сентябре продукция отгружалась в 33 страны против 52 в прошлом году. Среди стран, прекративших закупки, — Венесуэла и Мексика. Это объясняется ростом предложения американского зерна, поставки которого более выгодны с точки зрения логистики.

До этого россиян предупредили о росте цен на сельхозпродукцию.

Ранее немецкие фермеры забили тревогу из-за обвала цен на пшеницу.

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