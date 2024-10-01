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Стало известно, сколько потратили россияне на спортивные ставки

Чебесков: траты россиян на ставки у букмекеров превысили 1,2 трлн рублей

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Depositphotos

В 2023 году выручка российских букмекерских контор достигла 1,2 трлн рублей, увеличившись почти в шесть раз по сравнению с 2019 годом, когда она составляла 210 млрд рублей, сообщаетРИА Новости со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова.

«Ставки ежегодно делают около шести миллионов россиян. Если в 2019 году выручка организаторов азартных игр составила 210 миллиардов рублей, то в 2023-м достигла уже 1,2 триллиона», — заявил замглавы Минфина Иван Чебесков.

Чиновник отметил растущие поступления в бюджет от игорного бизнеса, но выразил обеспокоенность огромным количеством его участников, указав на социальные проблемы. По его предположению, сопоставимые суммы граждане тратят в нелегальных онлайн-казино.

До этого Единый регулятор азартных игр сообщил, что за первый квартал 2024 года перечислил на российский спорт 16,5 млрд рублей. Существенный рост целевых отчислений связывают с борьбой против «серого» сегмента азартных игр. Регулятор также предложил наделить его полномочиями для блокировки нелегальных сайтов.

Ранее букмекеры повысили шансы Трампа на победу на выборах.

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