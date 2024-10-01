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Московские застройщики стали чаще предлагать скидки

РБК: максимальные скидки на рынке новостроек Москвы достигли 30-40%

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Roman Denisov/Global Look Press

Скидки на новостройки в Москве достигли 30-40%. Об этом пишет РБК.

Столичные девелоперы начали охотнее соглашаться на большие дисконты после отмены льготной ипотеки на новое жилье под 8%, отмечают эксперты рынка. Сейчас 64% «первички» продается со скидкой против 45-56% до 1 июля.

«Скидки — это традиционный инструмент стимулирования продаж, который применяют все без исключения игроки рынка для ускорения сроков выхода покупателя на сделку», — комментирует главный коммерческий директор ГК «Кортрос» Дмитрий Железнов.

По его словам, сейчас скидки предоставляются практически на все квартиры в Москве, за исключением некоторых эксклюзивных предложений.

За последний месяц в России также усилилась тенденция предоставления дисконтов продавцами вторичного жилья. Дальнейшее повышение ключевой ставки может стимулировать активность на рынке сделок, отмечают аналитики.

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