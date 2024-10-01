Россия опустилась на третье место среди поставщиков товаров в Индию

Россия в июле снизила импорт товаров в Индию на 9%, опустившись на третье место среди ключевых поставщиков товаров в эту страну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минторга Индии.

По итогам июля объем поставок российской продукции на индийский рынок составил $5,4 млрд против $6 млрд месяцем ранее. Тем не менее в годовом выражении импорт все равно увеличился. Прирост составил 23%.

Лидером по поставкам в Индию в июле остался Китай с объемом в $10,3 млрд. На второе место поднялись ОАЭ. Эмираты нарастили импорт по направлению на 6%, до $5,7 млрд.

Всего за семь месяцев поставки из России в Индию выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили $40 млрд. По совокупному объему импорта РФ продолжает оставаться вторым основным импортером, уступая лишь КНР.

В сентябре Россия получила право на бессрочные поставки чечевицы в Индию.

Ранее индийский экспорт в Россию побил исторический рекорд.