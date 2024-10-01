Торговля России и Белоруссии заметно выросла

Двусторонний товарооборот Белоруссии и России по итогам января — июля вырос на 8,5% в годовом выражении, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Его слова приводит ТАСС.

Объем торговли между странами за семь месяцев достиг 2,35 трлн рублей.

«Эти цифры говорят о том, что курс выбран правильно и кооперация во всех сферах дает свой позитивный результат», — отметил Головченко.

По итогам прошлого года товарооборот России и Белоруссии достиг $49 млрд. В начале лета вице-премьер России Алексей Оверчук допустил, что объем торговли между странами к концу текущего года может составить рекордных $60 млрд.

Москва и Минск с прошлого года проводят большинство платежей в национальных валютах. Их доля в общем объеме расчетов составляет более 85%.

Ранее сообщалось, что турецкие банки намерены полностью отказаться от сделок с РФ.