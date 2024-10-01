Градообразующий завод под Орлом оказался на грани банкротства

Градообразующее предприятие Орловской области — завод «Промцеолит» — могут признать банкротом. Об этом сообщают «Известия».

Компания изготавливает добавки к стройсмесям и кормам для животных. Признать ее банкротом требует московская фирма «Цеотрейдресурс», которая несколько лет была дистрибьютором завода.

Как сказано в иске, у «Промцеолита» более 90 млн рублей долг за маркетинговые услуги, которые он отказывается возвращать.

Средства выводят на счета нового владельца предприятия — Александра Казаченко.

«Казаченко убеждает <…> в своей добропорядочности, пугает якобы рейдерскими намерениями компании «ЦТР», — рассказал представитель «Цеотрейдресурса» Игорь Коротков.

Весной глава РСЗ предупредил, что если Минсельхоз в ближайшее время не отрегулирует контроль в сфере российского агропромышленного комплекса, то российский агробизнес столкнется с чередой банкротств.

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