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Градообразующий завод под Орлом оказался на грани банкротства

В Орловской области градообразующий завод оказался на грани банкротства

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crazymonke9/Shutterstock/FOTODOM

Градообразующее предприятие Орловской области — завод «Промцеолит» — могут признать банкротом. Об этом сообщают «Известия».

Компания изготавливает добавки к стройсмесям и кормам для животных. Признать ее банкротом требует московская фирма «Цеотрейдресурс», которая несколько лет была дистрибьютором завода.

Как сказано в иске, у «Промцеолита» более 90 млн рублей долг за маркетинговые услуги, которые он отказывается возвращать.
Средства выводят на счета нового владельца предприятия — Александра Казаченко.

«Казаченко убеждает <…> в своей добропорядочности, пугает якобы рейдерскими намерениями компании «ЦТР», — рассказал представитель «Цеотрейдресурса» Игорь Коротков.

Весной глава РСЗ предупредил, что если Минсельхоз в ближайшее время не отрегулирует контроль в сфере российского агропромышленного комплекса, то российский агробизнес столкнется с чередой банкротств.

Ранее суд вынес приговор экс-совладельцам ретейлера «Юлмарт».

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