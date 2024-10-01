Стало известно, в каких сферах востребованы сотрудники старше 50 лет

Чаще всего кандидаты старше 50 лет требуются в сфере услуг, торговли, промышленности, финансовой области и сфере образования, транспорта, логистики. Об этом «Газете.Ru» сказала эксперт проекта «5.0» центра «Моя карьера» Виктория Маркова.

«Среди самых популярных позиций для трудоустройства — специалист по кадрам, менеджер по персоналу, бухгалтер, инженер, водитель, продавец, администратор, инспектор, техник», — сообщила Маркова.

Она добавила, что часто работодатели приглашают более возрастных кандидатов на позиции экономистов, риелторов, страховых агентов, библиотекарей и помощников по уходу. По словам эксперта, соискателям старшего возраста также готовы предложить роль наставника для молодых сотрудников. Маркова подчеркнула, что никаких ограничений на работу людей старше 50 лет сейчас нет. Наоборот, сегодня соискатели от 50 лет являются одной из наиболее востребованных категорий на рынке труда, уточнила эксперт. По ее словам, более возрастные кандидаты обладают уникальным жизненным опытом, а с другой стороны — готовы пройти переобучение, сменить сферу деятельности или открыть собственное дело.

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