Эксперт предложил ввести разовый перевод пенсионных баллов родителям

Возможность передачи пенсионных баллов от детей родителям усложняет процесс бюджетного планирования. Поэтому здесь важно предусмотреть сроки, в которые дети смогут заявлять о таких намерениях: это должно осуществляться заблаговременно. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он также предложил ввести разовый перевод баллов родителям.

«В 38 статье Конституции Российской Федерации прописана обязанность детей заботиться о своих родителях, поэтому, если пенсия уже назначена или для ее выплаты пенсионных баллов достаточно, мне представляется более логичным напрямую осуществлять поддержку родителей, а не через посредника. В данном случае, как понимаю, им предлагается установить Социальный фонд России. 1–2 пенсионных баллов ежегодно — это, конечно, мало: один пенсионный балл в рублевом эквиваленте составляет 133,05 рубля», — сказал экономист.

Он счел более логичным установить возможность разового перевода накопленных баллов со счета ребенка на счет родителя, если ему не хватает для назначения страховой пенсии по старости. При этом эксперт призвал помнить, что страховая пенсия по старости — это выплата в рамках обязательного социального страхования. Соответственно, одним из атрибутов страхового финансового механизма является стимулирование застрахованного лица к трудовой деятельности.

Поэтому экономист счел важным ввести дополнительные справедливые ограничения разового перевода: например, не более 50-100% уже накопленных родителем баллов (причем, если соблюдать нить учета многодетности, можно это ограничение установить по каждому ребенку, а не совокупно) и при соблюдении им требования к минимальному страховому стажу. Тогда, по мнению Балынина, действительно сформируется механизм поддержки тех граждан, у кого недостаточно пенсионных баллов ввиду получения небольшой заработной платы.

В Госдуме разработали законопроект, позволяющий россиянам передавать свои пенсионные баллы родителям, которым таковых не хватает для получения пенсии. Передавать можно будет до двух пенсионных баллов в год. Это позволит увеличить пенсии старшего поколения и улучшить их уровень жизни, уверены депутаты.

Ранее эксперт спрогнозировал среднюю пенсию в 2025 году.