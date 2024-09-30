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Участник СВО сделал предложение девушке на концерте в День воссоединения

Боец СВО из Марий Эл сделал предложен£ие возлюбленной на Красной площади

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Pexels

Участник СВО Артемий Александров из Марий Эл на концерте ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!», который проходил на Красной площади, сделал предложение своей возлюбленной, сообщает Ura.ru.

Девушка военнослужащего Альсина Сафарханова, занимающаяся волонтерской деятельностью, ответила согласием на его предложение.

Напомним, 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал вместе с руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении их в состав РФ. До этого в этих регионах прошли референдумы.

В 2024 году в День воссоединения с РФ Путин заявил, что страна шла к этому «через годы и непростые испытания», а жители Донбасса восемь лет жили в невыносимых условиях из-за обстрелов.

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