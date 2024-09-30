Маркетолог объяснила, почему не стоит ждать снижения цен на новостройки

Цены на новостройки даже в условиях сокращения спроса значительно снизиться не могут. Об этом в разговоре с РИАМО сообщила директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася Левнева. Одна из причин, по ее словам, — кредитные деньги, на которые ведется строительство. В финансовой модели проекта, которая согласовывается с банками, могут быть заложены скидки, но не более 3-5%.

Кроме того, комплектующие и рабочая сила продолжают дорожать. Бизнес не может существовать без прибыли, поэтому все издержки застройщиков включаются в цены на жилье, отметила эксперт.

«Более вероятно, что в четвертом квартале будет больше предновогодних акций и маркетинговых предложений. Сегодня они сводятся к снижению порога входа в сделку и улучшения условий оплаты: траншевая ипотека, беспроцентная рассрочка на первый период и т. д.», — заключила Левнева.

В то же время глава Гильдии риелторов России Константин Апрелев прогнозирует снижение цен на рынке новостроек к Новому году. По его словам, отмена льготной ипотеки «зажала девелоперов в тиски».

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