Суд вынес приговор экс-совладельцам ретейлера «Юлмарт»

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор владельцам некогда крупнейшего в России интернет-ретейлера «Юлмарт». Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Так, Август Мейер приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а Дмитрий Костыгин — к четырем.

Кроме того, сроки получили топ-менеджеры сети: Сергей Федоринов и Владимир Шонуров по 2,5 года, а Инна Мейер и Елена Стрельцова по 2 и 2 года 2 месяца соответственно.

При этом осужденные были освобождены в зале суда в связи с истечением срока давности.

Мейера, Костыгина и других фигурантов дела обвиняли по статье о мошенничестве, однако суд в итоге квалифицировал их действия по ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Гособвинение требовало назначить им до восьми лет лишения свободы.

Согласно материалу РБК, уголовное дело расследовалось с 2017 года и насчитывало 190 томов. По версии следствия, Костыгин взял кредит на сумму 1 млрд рублей, однако не планировал выполнять условия договора. Спустя несколько лет были задержаны Август и Инна Мейер по подозрению в хищении у «Сбера» 2,3 млрд рублей. Деньги выдавались на развитие бизнеса незадолго до банкротства «Юлмарта» в 2020 году.

Никто из фигурантов не признал вину, а сторона защиты заявляла, что аргументы следствия основаны на предположениях.

Ранее Басманный суд Москвы перевел под домашний арест экс-гендиректора интернет-ретейлера Wikimart Андрея Кленина, который обвиняется в растрате денег АКБ «Финпромбанк».