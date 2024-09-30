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Украина защитит Ровенскую АЭС после слов Зеленского об уничтожении ТЭС

Украина решила защитить Ровенскую АЭС после слов Зеленского об уничтожении ТЭС

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IrynaL/Shutterstock/FOTODOM

Украинская компания «Энергоатом» заключила контракт на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской атомной электростанции. Об этом сообщает украинское издание «Наши деньги».

Решение было принято только после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в ООН об уничтожении всех теплоэлектростанций (ТЭС) и 80% энергогенерации в стране.

19 сентября стало известно, что ЕС выделит средства на поддержание энергетической инфраструктуры Украины — порядка €160 миллионов. По данным ЕК, Евросоюз уже предоставил порядка €2 млрд помощи для энергетической безопасности Украины с начала специальной военной операции.

Ровенская АЭС — первая на Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов на Украине.

Ранее Киев раскрыл, сколько энергии Украина получает от АЭС.

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