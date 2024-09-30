Украина защитит Ровенскую АЭС после слов Зеленского об уничтожении ТЭС

Украинская компания «Энергоатом» заключила контракт на проектирование и строительство защитного сооружения на Ровенской атомной электростанции. Об этом сообщает украинское издание «Наши деньги».

Решение было принято только после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил в ООН об уничтожении всех теплоэлектростанций (ТЭС) и 80% энергогенерации в стране.

19 сентября стало известно, что ЕС выделит средства на поддержание энергетической инфраструктуры Украины — порядка €160 миллионов. По данным ЕК, Евросоюз уже предоставил порядка €2 млрд помощи для энергетической безопасности Украины с начала специальной военной операции.

Ровенская АЭС — первая на Украине атомная электростанция с водо-водяными ядерными реакторами, в настоящее время являющимися единственным типом реакторов на Украине.

Ранее Киев раскрыл, сколько энергии Украина получает от АЭС.