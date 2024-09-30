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Суд в России оштрафовал Discord

Mash: cуд оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенных данных

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Keystone Press Agency/dpa/Global Look Press

Суд оштрафовал мессенджер Discord на 3,5 млн рублей по делу о неудалении запрещенной информации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что речь идет о материалах, связанных с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилией.

По данным Mash, в июле 2023 года Discord уже штрафовали на 6 млн рублей за контент 18+ с несовершеннолетними.

27 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что в России из-за нарушения законодательства могут в ближайшее время заблокировать популярный в корпоративной культуре IT и среде геймеров мессенджер. В материале «Ъ» отмечалось, что с 20 сентября в отношении Discord было вынесено пять новых решений о нарушении законодательства от Роскомнадзора, которые могут стать основанием для блокировки платформы по закону «Об информтехнологиях и защите информации».

В марте 2024 года Роскомнадзор включил этот мессенджер в реестр социальных сетей, обязав его самостоятельно находить и блокировать противоправный контент.

По оценкам, число зарегистрированных пользователей Discord в России составляет от 29 млн до 40 млн, что генерирует более 4% месячного трафика платформы.

Ранее хакер выставил на продажу базу из 760 тысяч учетных записей Discord.

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