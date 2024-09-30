Россияне разлюбили маркетплейсы

Этим летом жители России существенно сократили покупки на маркетплейсах. Об этом свидетельствуют внутренние данные по оплатам на онлайн-площадках, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП), проанализированные специалистами Банка Синара. Исследование есть у «Газеты.Ru».

В январе – мае 2024 года в среднем в месяц россияне 20,2 тыс. раз оплачивали покупки через СБП на маркетплейсах. Общее число таких платежей за первые пять месяцев года составило 101,4 тыс. Но затем динамика покупок резко сократилась. Всего за три летних месяца через СБП на маркетплейсах, по данным Банка Синара, были оплачены 27 тыс. товаров. То есть, в месяц в среднем россияне совершали на площадках по 9 тыс. платежей. Таким образом платежей через СБП на онлайн-площадках за лето сократилось вдвое.

При этом средний чек покупателей летом вырос по сравнению с первыми пятью месяцами года на 20%: если в январе – мае он составлял 1605 рублей, то в июне – августе увеличился до 2021 рубля.

Снижение покупательской активности на маркетплейсах в Синаре связывают, в первую очередь, с фактором сезонности.

«Летом количество покупок традиционно сокращается не только на маркетплейсах, но в целом на рынке. Главная причина – сезон отпусков: люди уезжают отдыхать, откладывают деньги на это, переносят крупные покупки на осень», – считает директор по развитию розничного бизнеса банка Анна Волкова.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян покупают в онлайне ночью.