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В России продолжат модернизацию первичного звена здравоохранения

На здравоохранение в России выделят 5,63 трлн рублей до 2027 года

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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы, внесенный правительством РФ в Госдуму, предусматривает значительные расходы на здравоохранение. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Согласно документу, в 2025 году на эту сферу планируется выделить 1,86 трлн рублей, с увеличением до 1,91 трлн рублей к 2027 году.

Особое внимание в проекте уделено финансированию Фонда «Круг добра», который поддерживает детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. На эти цели за три года планируется направить более 687 млрд рублей, с ежегодным увеличением финансирования.

Законопроект предусматривает продолжение финансового обеспечения медицинской помощи онкологическим больным. Кроме того, на федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом заложено 77,4 млрд рублей.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения планируется открытие первичных сосудистых отделений и других подразделений на базе районных больниц. Также предусмотрено создание системы дистанционного мониторинга здоровья и новых объектов в системе здравоохранения.

До этого стало известно, в что в России растет уровень доверия к официальной медицине.

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