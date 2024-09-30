Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме россиян призвали не покупать юани

Депутат Кирьянов: россиянам ни в коем случае нельзя хранить сбережения в юанях

close
Travis182/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам не нужно покупать юани, хранить сбережения в этой валюте крайне опасно, так как они находятся под жестким контролем китайских властей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Твердая моя рекомендация: никогда не покупать юани в качестве инвествалюты и для сохранения своих средств. Юань — точно не свободно конвертируемая валюта», — подчеркнул депутат в пресс-центре НСН.

Он подчеркнул, что на фоне жесткого регулирования невозможно предсказать курс валюты — это находится под контролем китайского регулятора, а он, в свою очередь, ориентируется только на свою выгоду, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа начнет дополнительно рассчитывать основной индекс акций в китайских юанях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами