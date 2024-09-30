В Госдуме россиян призвали не покупать юани

Россиянам не нужно покупать юани, хранить сбережения в этой валюте крайне опасно, так как они находятся под жестким контролем китайских властей. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Твердая моя рекомендация: никогда не покупать юани в качестве инвествалюты и для сохранения своих средств. Юань — точно не свободно конвертируемая валюта», — подчеркнул депутат в пресс-центре НСН.

Он подчеркнул, что на фоне жесткого регулирования невозможно предсказать курс валюты — это находится под контролем китайского регулятора, а он, в свою очередь, ориентируется только на свою выгоду, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа начнет дополнительно рассчитывать основной индекс акций в китайских юанях.