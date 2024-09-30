Эксперт оценил идею передачи пенсионных баллов родителям

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с «Газетой.Ru» позитивно оценил идею дать россиянам право передавать пенсионные баллы родителям. Эксперт уверен, что все фракции Госдумы ее поддержат.

«Это не только важная финансовая и социальная поддержка дорогих родителей, но и прямое культивирование самых что ни на есть традиционных ценностей. Чти отца и мать, заботься о них – что еще может быть важнее? Более того, решение, имеющее, на первый взгляд, вроде бы чисто техническо-финансовый характер, является новым шагом и к стимулированию в стране в ситуации демографической катастрофы через пенсию многодетности: по принципу – чем больше у тебя детей, тем больше баллов тебе могут перевести», — отметил Крупнов.

Он добавил, что пенсионные начисления в рамках данной законодательной инициативы в полной мере приобретают свою уникальную специфику как интегратора социальных связей и отношений.

«Само слово пенсия – от латинского «взвешиваю», то есть определяют личный вклад в национальную экономику, а теперь и вклад в благосостояние родителей», — заключил Крупнов.

Россиянам хотят разрешить передавать свои пенсионные баллы родителям, которым не хватает баллов для получения пенсии. Такой законопроект разработали в Госдуме. Передавать можно будет до двух пенсионных баллов в год. Это позволит увеличить пенсии пожилых людей и улучшить их уровень жизни, считают депутаты.

Ранее эксперт спрогнозировал среднюю пенсию в 2025 году.