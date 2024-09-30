В Россию вернется французский коньяк

Компания Ladoga заключила контракт с французским домом Hardy на поставки одноименного коньяка в магазины России, дистрибутором напитка в стране станет производитель алкогольной продукции «Царская». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Ранее коньяк Hardy в Россию поставлял другой поставщик, который прекратил сотрудничество с французским производителем в августе 2023-го года. Теперь же Hardy будет продаваться в магазинах Ladoga, специализированных бутиках (Wine Style, «Винограция», Wine Brothers) и HoReCa (сфера гостинично-ресторанного бизнеса). Стоимость бутылки французского коньяка составит от 6,8 до 82,3 тысячи рублей.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман заявил, что коньяк Hardy пользуется большой популярностью в России в отличие от той же Франции. Там на внутренний рынок приходится всего 3–5% от всего объема производства в стране.

Ранее сообщалось, что коньяк из коллекции жителя Франции признан самым старым в мире.