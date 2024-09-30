Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Россию вернется французский коньяк

«Ведомости»: компания Ladoga вернет в Россию французский коньяк Hardy

close
Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Компания Ladoga заключила контракт с французским домом Hardy на поставки одноименного коньяка в магазины России, дистрибутором напитка в стране станет производитель алкогольной продукции «Царская». Об этом сообщает газета «Ведомости».

Ранее коньяк Hardy в Россию поставлял другой поставщик, который прекратил сотрудничество с французским производителем в августе 2023-го года. Теперь же Hardy будет продаваться в магазинах Ladoga, специализированных бутиках (Wine Style, «Винограция», Wine Brothers) и HoReCa (сфера гостинично-ресторанного бизнеса). Стоимость бутылки французского коньяка составит от 6,8 до 82,3 тысячи рублей.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман заявил, что коньяк Hardy пользуется большой популярностью в России в отличие от той же Франции. Там на внутренний рынок приходится всего 3–5% от всего объема производства в стране.

Ранее сообщалось, что коньяк из коллекции жителя Франции признан самым старым в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами