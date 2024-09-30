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Международные перелеты из РФ стали активно осваивать зарубежные компании

Российские авиакомпании уступили 40% зарубежных маршрутов иностранцам

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Иностранные авиаперевозчики заняли 40% российского рынка международных перевозок, что превышает исторические показатели. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин на авиационном форуме «Крылья будущего», передает РБК.

«Российский рынок теперь занимает большую долю в перевозках у всех российских авиакомпаний. При этом перевозки в июле этого года российскими авиакомпаниями на заграничных рейсах составили 2,7 млн пассажиров, а иностранцы [перевезли] уже 1,9 млн», — отметил Чиханчин.

По данным «Аэрофлота», за семь месяцев 2024 года российские перевозчики доставили за границу 15,1 млн пассажиров, а иностранные — 10,3 млн. Директор по связям с инвесторами компании Андрей Напольнов уточнил, что в 2019 году доля иностранных авиакомпаний составляла 25,7%, а в 2022 году достигала 42%.

Ситуация изменилась после начала военной операции на Украине и введения западных санкций. США, ЕС и ряд других стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, что привело к потере многих зарубежных направлений.

Значительно нарастили присутствие на российском рынке перевозчики из стран СНГ, особенно из Узбекистана, Белоруссии и Армении. Также увеличился пассажиропоток между Россией и Китаем, несмотря на временное снижение после теракта в «Крокус Сити Холле».

В начале сентября эксперты составили топ-5 направлений для путешествий по России в бархатный сезон.

Ранее российские авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за новых сборов.

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